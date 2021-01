Atalanta, il gol resta in frigorifero, ma è sempre +1 sullo scorso anno (Di lunedì 18 gennaio 2021) È mancata la scintilla. E anche un po’ di furbizia, perché tutte le grandi prima o poi vincono senza strafare, con una giocata che decide la partita. Ma l’Atalanta non ha queste abitudini, non è proprio nelle sue corde e se non segna tre gol (con due di scarto) non vince, non ce la può fare: uno 0-0 in casa è una rarità, l’ultimo addirittura quasi due anni fa, con l’Empoli il 15 aprile 2019. Anzi, se non fa gol perde, come è successo col Verona (0-2) il 28 novembre scorso. Da allora, una striscia di otto risultati utili, comunque una serie bella e molto preziosa per restare lì vicini alle prime, se non proprio agganciati. Certo il pareggio suona come una mezza delusione, ma il calcio è questo e non sempre la qualità migliore viene premiata dal risultato, o fare 15 tiri contro 6 è sufficiente per vincere. Ricordate? ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 gennaio 2021) È mancata la scintilla. E anche un po’ di furbizia, perché tutte le grandi prima o poi vincono senza strafare, con una giocata che decide la partita. Ma l’non ha queste abitudini, non è proprio nelle sue corde e se non segna tre gol (con due di scarto) non vince, non ce la può fare: uno 0-0 in casa è una rarità, l’ultimo addirittura quasi due anni fa, con l’Empoli il 15 aprile 2019. Anzi, se non fa gol perde, come è successo col Verona (0-2) il 28 novembre. Da allora, una striscia di otto risultati utili, comunque una serie bella e molto preziosa perre lì vicini alle prime, se non proprio agganciati. Certo il pareggio suona come una mezza delusione, ma il calcio è questo e nonla qualità migliore viene premiata dal risultato, o fare 15 tiri contro 6 è sufficiente per vincere. Ricordate? ...

