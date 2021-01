Antonello chiarisce: “L’Inter non cambierà nome” (Di lunedì 18 gennaio 2021) In seguito alle voci che volevano e vedevano un cambio di nome e del logo per L’Inter, l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello ha fatto chiarezza sulla situazione ai microfoni dell’ANSA. Ecco le sue parole: «L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno ad un progetto di marketing, basato sui valori storici delL’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano». Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 gennaio 2021) In seguito alle voci che volevano e vedevano un cambio die del logo per, l’amministratore delegato nerazzurro Alessandroha fatto chiarezza sulla situazione ai microfoni dell’ANSA. Ecco le sue parole: «non. Il club sta lavorando da oltre un anno ad un progetto di marketing, basato sui valori storici del, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i suoi milioni di tifosi e rafforzare ulteriormente il legame con la città di Milano». Foto: sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

l’ad nerazzurro Alessandro Antonello ha voluto chiarire la situazione ai microfoni dell’ANSA. Le sue parole. «L’Inter non cambierà nome. Il club sta lavorando da oltre un anno ad un progetto di ...

Inter, nodo stipendi: Marotta incontra la squadra

La vigilia di Inter-Juventus non è una giornata comune alla Pinetina, a maggior ragione se in ballo c'è anche il nodo stipendi. Il campo dunque si intreccia con la situazione societaria, luogo di trat ...

La vigilia di Inter-Juventus non è una giornata comune alla Pinetina, a maggior ragione se in ballo c'è anche il nodo stipendi. Il campo dunque si intreccia con la situazione societaria, luogo di trat ...