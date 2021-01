Alexey Navalny pubblica un video su Twitter: “Mi processano in questura, è inaudito. Quello che accade qui è assolutamente illegale” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alexey Navalny, in un video diffuso su internet, sostiene che l’udienza del processo che deve convalidare il suo fermo sta avvenendo direttamente all’interno della stazione di polizia dove è stato portato ieri. “Non capisco Quello che sta succedendo, un minuto fa mi hanno portato fuori dalla mia cella, per incontrarmi con i miei avvocati, sono venuto qui e qui sta avendo luogo un processo del tribunale di Khimki. Perché sta avendo luogo all’interno di una stazione di polizia non lo capisco. Quello che succede qui è inaudito, la più alta forma di illegalità, non posso definirla in altro modo”, denuncia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021), in undiffuso su internet, sostiene che l’udienza del processo che deve convalidare il suo fermo sta avvenendo direttamente all’interno della stazione di polizia dove è stato portato ieri. “Non capiscoche sta succedendo, un minuto fa mi hanno portato fuori dalla mia cella, per incontrarmi con i miei avvocati, sono venuto qui e qui sta avendo luogo un processo del tribunale di Khimki. Perché sta avendo luogo all’interno di una stazione di polizia non lo capisco.che succede qui è, la più alta forma di illegalità, non posso definirla in altro modo”, denuncia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

DavidSassoli : L'arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un'offesa alla comunità internazionale e all'Europa che ha contribuito a sal… - Europarl_IT : “L’arresto di Alexey #Navalny a Mosca è un affronto alla comunità internazionale, all’Europa che ha contribuito a s… - gualtierieurope : L’arresto di Alexey #Navalny al suo arrivo in Russia è inaccettabile. Con coraggio ha scelto di tornare nel suo Pae… - Cis_1860 : RT @jacopo_iacoboni: Piccola spiegazione: Alexey Navalny viene arrestato per non essersi presentato all’autorità russa - mentre era in com… - CastigliMirella : RT @gualtierieurope: L’arresto di Alexey #Navalny al suo arrivo in Russia è inaccettabile. Con coraggio ha scelto di tornare nel suo Paese… -