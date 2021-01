Wikipedia compie 20 anni: “La pandemia? Creata una task force sui contenuti medici. E siamo stati una risorsa per la didattica online” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tredicesimo sito mondiale (dati del settimanale The Economist), 55 milioni di voci, più di 300mila utenti attivi e 1,7 miliardi di visitatori unici ogni mese. Tutto questo è Wikipedia. L’enciclopedia online compie 20 anni il 15 gennaio. E la presidente di Wikimedia Italia (l’organizzazione che promuove Wikipedia) celebra questo anniversario con ilfattoquotidiano.it. Dottoressa Iolanda Pensa, come è stata affrontata la pandemia da Wikipedia? Abbiamo creato una task force cui partecipa il nostro gruppo di lavoro sui contenuti medici che è composto per lo più da dottori o da persone che lavorano nell’ambito sanitario. Inoltre, abbiamo continuato la nostra collaborazione con le Nazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tredicesimo sito mondiale (dati del settimanale The Economist), 55 milioni di voci, più di 300mila utenti attivi e 1,7 miliardi di visitatori unici ogni mese. Tutto questo è. L’enciclopedia20il 15 gennaio. E la presidente di Wikimedia Italia (l’organizzazione che promuove) celebra questoversario con ilfattoquotidiano.it. Dottoressa Iolanda Pensa, come è stata affrontata lada? Abbiamo creato unacui partecipa il nostro gruppo di lavoro suiche è composto per lo più da dottori o da persone che lavorano nell’ambito sanitario. Inoltre, abbiamo continuato la nostra collaborazione con le Nazioni ...

