Solo in 6 regioni non ci saranno tagli nella distribuzione del vaccino Pfizer

AGI - Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Umbria e Valle d'Aosta saranno le uniche regioni che non avranno tagli nella distribuzione dei vaccini Pfizer-BioNTech. È quanto emerge leggendo i dati contenuti in una nota dell'Ufficio stampa del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid19, Domenico Arcuri. Saranno quasi 165mila le dosi del vaccino Pfizer-BioNTech che mancheranno all'appello la prossima settimana in Italia. Nella stessa nota si precisa che "la Pfizer ha comunicato, senza alcun preavviso, nel pomeriggio di venerdì 15 gennaio, che avrebbe unilateralmente ridotto le fiale destinate all'Italia nel corso della prossima settimana del 29%. La Pfizer ha altresì unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di distribuzione."

