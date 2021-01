Scuola in presenza, Cts conferma: “Non saranno necessari rinvii” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Cts conferma: la Scuola può tornare in presenza, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. Tutti i dettagli È uno dei temi più caldi degli ultimi giorni: il ritorno della Scuola in presenza. Le classi superiori stanno ancora aspettando l’ufficialità, con lo spettro di eventuali nuovi rinvii che continua ad arieggiare. Questa mattina, il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Il Cts: lapuò tornare in, come previsto dal Dpcm del 14 gennaio. Tutti i dettagli È uno dei temi più caldi degli ultimi giorni: il ritorno dellain. Le classi superiori stanno ancora aspettando l’ufficialità, con lo spettro di eventuali nuoviche continua ad arieggiare. Questa mattina, il L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : #Scuola, ok al ritorno in presenza nelle superiori. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico che si sono riunit… - TgLa7 : #Cts, nessun rinvio, #scuola puo' tornare in presenza. Esperti, chi chiude se ne assume responsabilita' - HuffPostItalia : Covid e scuola: riunione urgente Cts sulla riapertura delle superiori e rinvio didattica in presenza - GiaPettinelli : Cts, nessun rinvio, scuola può tornare in presenza - Ultima Ora - ANSA - Amaccagno66Anna : RT @Adnkronos: #Scuola, Cts: ok a #riapertura superiori in presenza -