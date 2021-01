Sassuolo-Parma | le formazioni ufficiali

(Di domenica 17 gennaio 2021) Derby emiliano alle ore 15.00 al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia. Il, reduce dal ko con la Juve e l’eliminazione in Coppa Italia da un altra emiliana, la Spal, cerca il riscatto contro unin grande crisi. Queste le(4-2-3-1): Consigli; Ayhan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Lopez; Traoré, Defrel, Toljan; Caputo. All.: De Zerbi.(4-3-3): Sepe; Iacoponi, Dierckx, Busi, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Cornelius. All.: D’Aversa. Foto SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Prosegue la Serie A con gli incontri della diciottesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo ...Parma, il difensore belga Daan Dierckx è il primo classe 2003 ad esordire in Serie A. Scenderà in campo dal 1' contro il Sassuolo.