Renzi: “Conte non ce la farà”, e chiede coalizione al PD (Di domenica 17 gennaio 2021) Per Matteo Renzi Conte non ha i numeri, e insiste: “Da mesi chiediamo un salto di qualità nell’azione del governo. Serve un sogno per l’Italia, non l’incubo del litigio quotidiano. Serve un progetto, una visione, una strategia. La chiediamo da mesi: se finalmente gli altri ci sono, ci trovano preparati”. Così dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Basta polemiche, parliamo di sanità, di giovani, di futuro. Torniamo alla politica.” Se qualcuno “nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce lo farà sapere. Noi vogliamo che si formi un governo di coalizione con un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti”. Per Renzi, il PD sa “che senza Italia Viva non ci sono i numeri. Forse non sarà più amore, ma ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Per Matteonon ha i numeri, e insiste: “Da mesi chiediamo un salto di qualità nell’azione del governo. Serve un sogno per l’Italia, non l’incubo del litigio quotidiano. Serve un progetto, una visione, una strategia. La chiediamo da mesi: se finalmente gli altri ci sono, ci trovano preparati”. Così dice in un’intervista al Corriere della Sera il leader di Italia Viva Matteo. “Basta polemiche, parliamo di sanità, di giovani, di futuro. Torniamo alla politica.” Se qualcuno “nel Pd preferisce Mastella alla Bellanova o Di Battista a Rosato ce losapere. Noi vogliamo che si formi un governo dicon un ruolo fondamentale per il Pd e per i suoi esponenti”. Per, il PD sa “che senza Italia Viva non ci sono i numeri. Forse non sarà più amore, ma ...

