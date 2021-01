Moratti: “Suning cede l’Inter? Mi spiacerebbe, avevano tutto per far bene” (Di domenica 17 gennaio 2021) Le voci una possibile cessione dell’Inter da parte di Suning continuano a susseguirsi. Cosa pensa Massimo Moratti di questa situazione e della possibile mossa a sorpresa della famiglia Zhang? “Mi spiacerebbe, avevano tutto: soldi, struttura familiare, forte educazione e rispetto per i valori dell’Inter” il breve commento dell’ex patron del club nerazzurro ai microfoni di Repubblica. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Le voci una possibile cessione delda parte dicontinuano a susseguirsi. Cosa pensa Massimodi questa situazione e della possibile mossa a sorpresa della famiglia Zhang? “Mi: soldi, struttura familiare, forte educazione e rispetto per i valori del” il breve commento dell’ex patron del club nerazzurro ai microfoni di Repubblica. Foto: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

