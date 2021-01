Luzi | Preoccupa il commercio dei farmaci online

Leggi su agi

(Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - "Riteniamo improbabile il furto di dosi vaccinali, poiché attualmente la catena del freddo necessaria al farmaco non è facilmente gestibile". Lo dice il neo comandante generale dei carabinieri, Teo, che in un'intervista al 'Corriere della sera' spiega: "Nell'ambito ospedaliero c'è l'attenzione dei Nas perché nessun residuo possa essere fraudolentemente recuperato e illecitamente distribuito". Inoltre "abbiamo gli occhi puntati sulla Rete, per evitare possibili commercializzazioni di dosi contraffatte. Al momento non sono emerse anomalie gravi, ma più in generale - afferma il generale- cino le suggestioni delon line in tema di Covid. "A oggi abbiamo oscurato oltre 250 siti per vendita illecita dicontraffatti, e sequestrato oltre 6 milioni di dispositivi ...