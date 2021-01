-Inter-Juventus 2-0: i nerazzurri brillano a San Siro (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi 17 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita -Inter-Juventus di Serie A. Il Derby D’Italia comincia con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Dopo il fuorigioco di Ronaldo il primo tempo è dominato totalmente dall’Inter che trova il gol del vantaggio prima del 20 minuto. I nerazzurri dopo la rete sprecano altre occasioni da goal. All’inizio del secondo tempo l’Inter trova la seconda rete, poi colleziona altre occasioni e la Juventus è totalmente mancante di forza mentale. L’Inter così vince per 2 a 0 la partita. -Inter-Juventus: quali sono state le formazioni ufficiali? Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Oggi 17 Gennaio 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita -di Serie A. Il Derby D’Italia comincia con lo spettacolo dei fuochi d’artificio. Dopo il fuorigioco di Ronaldo il primo tempo è dominato totalmente dall’che trova il gol del vantaggio prima del 20 minuto. Idopo la rete sprecano altre occasioni da goal. All’inizio del secondo tempo l’trova la seconda rete, poi colleziona altre occasioni e laè totalmente mancante di forza mentale. L’così vince per 2 a 0 la partita. -: quali sono state le formazioni ufficiali?(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young, ...

