Inter-Juve 1-0 all'intervallo: fin qui decisivo Vidal (Di domenica 17 gennaio 2021) L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 sulla Juve. Fin qui decisivo il colpo di testa dell'ex bianconero Arturo Vidal al 12' su cross di Barella dalla destra. Meglio i nerazzurri che hanno sfiorato il raddoppio con Lautaro Martinez (due volte) e Lukaku. Troppo prevedibile la Juve nel primo tempo, mai davvero pericolosa.

