Il debutto di Stellantis a piazza affari (Di domenica 17 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio la nuova realtà nata dalla fusione tra Fiat Chrysler (FCA) e Peugeot Societe Anonyme (PSA) debutterà sul Mercato Telematico Azionario di Milano e sull’Euronext di Parigi, mentre per lo sbarco a Wall Street bisognerà aspettare un giorno in più. Il codice di riferimento, sugli indici dei mercati, sarà sempre “STLA”. Il nuovo gruppo manterrà tutti i 15 marchi delle due Leggi su periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Lunedì 18 gennaio la nuova realtà nata dalla fusione tra Fiat Chrysler (FCA) e Peugeot Societe Anonyme (PSA) debutterà sul Mercato Telematico Azionario di Milano e sull’Euronext di Parigi, mentre per lo sbarco a Wall Street bisognerà aspettare un giorno in più. Il codice di riferimento, sugli indici dei mercati, sarà sempre “STLA”. Il nuovo gruppo manterrà tutti i 15 marchi delle due

MoliPietro : Il debutto di Stellantis a piazza affari - itmpellegrini : RT @Trmtv: Auto. Stellantis pronta al debutto in Borsa, Benaglia (Fim Cisl): “Grande opportunità” - Andrea_Donega : RT @Trmtv: Auto. Stellantis pronta al debutto in Borsa, Benaglia (Fim Cisl): “Grande opportunità” - AlessandroGFuso : #fianza / #mercati: il debutto in Borsa di Stellantis, l'evolversi della crisi politica sul Governo Conte, l'insed… - fimcislFVG : RT @Trmtv: Auto. Stellantis pronta al debutto in Borsa, Benaglia (Fim Cisl): “Grande opportunità” -