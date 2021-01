“Harry triste, vuole divorziare da Meghan Markle”. L’amico svela tutta la verità (Di domenica 17 gennaio 2021) “Harry è triste in America e vorrebbe divorziare da Meghan Markle”. Tom Bradby, amico del secondogenito di Diana, fa chiarezza su quanto sta accadendo ai Sussex. Ormai da mesi si rincorrono voci secondo cui il principe non sarebbe felice in California. Alcune fonti lo descrivono come “schiacciato da Meghan”, “solo e triste”. Il suo umore sarebbe nero e avrebbe nostalgia di Londra dove ha lasciato tutti i suoi affetti. Il trasferimento avrebbe inasprito non solo i rapporti con Kate Middleton e William, ma avrebbe anche deteriorato il legame con la Markle, tanto che la coppia sarebbe da tempo in crisi e Harry avrebbe pensato persino al divorzio. A smentire i gossip ci ha pensato in queste ore Tom Bradby, noto giornalista e amico dei ... Leggi su dilei (Di domenica 17 gennaio 2021) “in America e vorrebbeda”. Tom Bradby, amico del secondogenito di Diana, fa chiarezza su quanto sta accadendo ai Sussex. Ormai da mesi si rincorrono voci secondo cui il principe non sarebbe felice in California. Alcune fonti lo descrivono come “schiacciato da”, “solo e”. Il suo umore sarebbe nero e avrebbe nostalgia di Londra dove ha lasciato tutti i suoi affetti. Il trasferimento avrebbe inasprito non solo i rapporti con Kate Middleton e William, ma avrebbe anche deteriorato il legame con la, tanto che la coppia sarebbe da tempo in crisi eavrebbe pensato persino al divorzio. A smentire i gossip ci ha pensato in queste ore Tom Bradby, noto giornalista e amico dei ...

