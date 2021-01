Governo: Renzi, ‘hacker su pagina fb Conte? denuncia o stanno dicendo balle’ (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Il gruppo apparso sulla pagina Facebook del premier, pro Giuseppe Conte e contro Matteo Renzi, “non è ammissibile perché è uno di quei gruppi che incita all’odio e non può esserci una cosa simile sul profilo di un presidente del Consiglio. Loro, da Palazzo Chigi, hanno detto che è stato un hacker? Allora semplice, si fa la denuncia alla polizia postale oppure è chiaro che stanno dicendo balle”. Così Matteo Renzi, ospite di Non è l’Arena su LA7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen. (Adnkronos) – Il gruppo apparso sullaFacebook del premier, pro Giuseppee contro Matteo, “non è ammissibile perché è uno di quei gruppi che incita all’odio e non può esserci una cosa simile sul profilo di un presidente del Consiglio. Loro, da Palazzo Chigi, hanno detto che è stato un hacker? Allora semplice, si fa laalla polizia postale oppure è chiaro cheballe”. Così Matteo, ospite di Non è l’Arena su LA7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Capezzone : Spoiler dello storytelling di Palazzo Chigi: accendere i riflettori sull’umiliazione numerica da infliggere a Renzi… - fattoquotidiano : Crisi di governo, parla l’ex “responsabile” Scilipoti: “Renzi si sosteneva con Alfano e Verdini. Perché fare le ver… - LegaSalvini : ?? CONTE RISCHIA TIUTTO: NESSUNA RICUCITURA CON RENZI, ANDRÀ AVANTI ANCHE COME GOVERNO DI MINORANZA ?? (Ma Mattare… - lucialeone70 : RT @ElioLannutti: Crisi di Governo: l’inaffidabilità di Renzi, rende impossibile qualsiasi scenario di nuova alleanza con lui. #Renzi, che… - _MoonDreams : RT @saraosalvatore: Sallusti conferma, non smentito,che faranno di tutto per non fare scegliere il governo dagli elettori; Renzi non vota c… -