Dopo la partecipazione a C'è Posta per te, Sarina è diventa la protagonista dei social, i suoi video impazzano sul Web

Momenti esilaranti, durante il programma "C'è Posta per Te", condotto da Maria De Filippi, durante la puntata di sabato 16 gennaio. Una delle storie vissute, racconta di un signore di 92 anni, che Dopo oltre 70 anni, cerca di ritrovare la sua fidanzata del passato. La vicenda ha avuto delle difficoltà a causa del fatto che l'uomo non ricordava bene molti fatti, tra cui anche lo stesso nome della ragazza. La direzione del programma ha fatto in modo di cercare al meglio questa donna che in un determinato momento sembrava essere la signorina Rosaria Cannavò. Foto: Wittytv/ C'è Posta per te La storia ha visto dei momenti davvero divertenti, sia per le performance dell'uomo, sia per le risposte delle "potenziali partner", che si sono trovate davvero sbalordite e confuse dalla situazione.

