C'è posta per te, Irama ospite per la prima volta e tutte le altre storie di ieri sera (Di domenica 17 gennaio 2021) Irama ha chiuso il ciclo di storie della seconda puntata di C'è posta per te 2021. Il cantante di "Crepe", il cui vero nome è Filippo Maria Fanti, è stato ospite, per la prima volta, del popolare people show di Canale 5, come ormai noto ideato, prodotto e condotto da Maria De Filippi. Ma cos'ha fatto il vincitore di Amici in trasmissione? E cos'altro è successo, sabato 16 gennaio, nel corso dell'amato programma tv targato Fascino p.g.t? C'è posta per te, Irama ospite per la prima volta Protagonista dell'ultima storia di ieri sera a C'è posta per te, Irama è stato l'ospite "regalo" per Roberta, una giovane ragazza e ...

