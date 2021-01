Australian Open 2021, Craig Tiley: “I tennisti conoscevano i rischi”. Djokovic chiede pari trattamento per i giocatori (Di domenica 17 gennaio 2021) Tanta confusione in Australia in merito ai 47 giocatori messi in isolamento e impossibilitati ad allenarsi perché sui loro voli charter sono stati riscontrati dei casi positivi. In questo senso, i tennisti hanno evidenziato una disparità di trattamento evidente tra le due bolle create dall’organizzazione, ovvero a Melbourne e ad Adelaide. Da questo punto di vista, il direttore del torneo dello Slam Craig Tiley ha risposto in un’intervista a Channel 9, emittente ufficiale dell’evento, in merito alle criticità descritte: “Al momento abbiamo 643 test negativi e purtroppo due positivi. Fin dal primo momento sapevamo che c’era questo tipo di rischio, con questa pandemia non possiamo mai dare nulla per scontato. Tutti coloro che sono venuti in Australia hanno dovuto fare un ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) Tanta confusione in Australia in merito ai 47messi in isolamento e impossibilitati ad allenarsi perché sui loro voli charter sono stati riscontrati dei casi positivi. In questo senso, ihanno evidenziato una distà dievidente tra le due bolle create dall’organizzazione, ovvero a Melbourne e ad Adelaide. Da questo punto di vista, il direttore del torneo dello Slamha risposto in un’intervista a Channel 9, emittente ufficiale dell’evento, in merito alle criticità descritte: “Al momento abbiamo 643 test negativi e purtroppo due positivi. Fin dal primo momento sapevamo che c’era questo tipo dio, con questa pandemia non possiamo mai dare nulla per scontato. Tutti coloro che sono venuti in Australia hanno dovuto fare un ...

