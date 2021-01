Tennis: Fabio Fognini non presente sui voli Australian Open con positività (Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dal telecronista di SuperTennis Luca Fiorino, Fabio Fognini non si trovava a bordo di nessuno dei due voli verso Melbourne, per gli Australian Open 2021 con quarantena, che hanno visto la positività di membri del personale e l’isolamento di 47 persone. Smentito, dunque, quanto era venuto alla luce nel corso della mattinata. In linea generale, nessun italiano si è finora ritrovato a dover subire la più pesante delle misure restrittive, quei 14 giorni di isolamento che stanno facendo esplodere numerosissime polemiche. Il Tennista ligure, che al Covid-19 è peraltro risultato positivo prima di giocare il match d’apertura all’ATP 250 di Sardegna dello scorso finale di stagione, non ha più giocato da allora, e nel frattempo ha ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dal telecronista di SuperLuca Fiorino,non si trovava a bordo di nessuno dei dueverso Melbourne, per gli2021 con quarantena, che hanno visto ladi membri del personale e l’isolamento di 47 persone. Smentito, dunque, quanto era venuto alla luce nel corso della mattinata. In linea generale, nessun italiano si è finora ritrovato a dover subire la più pesante delle misure restrittive, quei 14 giorni di isolamento che stanno facendo esplodere numerosissime polemiche. Ilta ligure, che al Covid-19 è peraltro risultato positivo prima di giocare il match d’apertura all’ATP 250 di Sardegna dello scorso finale di stagione, non ha più giocato da allora, e nel frattempo ha ...

