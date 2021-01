Ranieri | “Torregrossa sembra con noi da sempre Ho chiesto ai ragazzi di sfruttare la sua fisicità”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 17 gennaio 2021) Claudio, allenatore della Sampdoria, ha commentato così ai microfoni di DAZN la vittoria sull’Udinese: “De Paul è cuore e anima dell’Udinese, è molto bravo, avevo preparato il match per non farlo giocare, ma si è divincolato spesso. Nel primo tempo eravamo determinati ma l’Udinese è stata brava a partire in contropiede, la loro velocità ci ha messo in difficoltà. Siamo stati ordinati, ma eravamo troppo chiusi con gli esterni, lasciando un po’ troppo solo Quagliarella”. Cambi fondamentali per la rimonta: “Vedevo che l’Udinese faceva troppo gioco e noi non riuscivamo a prenderli come programmato. Quindi l’unica soluzione era mettersi a specchio, prima ho messo Adrien Silva dietro le punte, poi Ramirez che è il suo ruolo. Lo avevo detto prima del match aiche non volevo prendere gol e invece lo abbiamo preso (ride ndr). Dopo i cambi ho ...