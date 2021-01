Ranieri: “Inter-Juve? La vedrò in tv, ma preferisco la panchina della Samp” (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha commentato a DAZN il successo sull’Udinese, non è mancata una domanda su Inter-Juventus, big match del diciottesimo turno di Serie A: “Era una partita importantissima dove cercavamo di essere giudiziosi, sapevamo che l’Udinese avrebbe attaccato in contropiede e ci avrebbe creato problemi e così è stato”. Siete nella parte sinistra della classifica.“Noi abbiamo fatto delle ottime partite e poi ci sono stati dei blackout incredibili. Il mio lavoro è rendere questa squadra continua nei risultati e nel gioco. Adesso che sono arrivate queste punte, come Keita che non giocava da tanto, Gabbiadini che non c’è stato per tutto il girone d’andata, eravamo un po’ deficitari ma i gol li facevamo. Purtroppo ne prendiamo tanti e questo non mi piace ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Il tecnicodoria Claudioha commentato a DAZN il successo sull’Udinese, non è mancata una domanda suntus, big match del diciottesimo turno di Serie A: “Era una partita importantissima dove cercavamo di essere giudiziosi, sapevamo che l’Udinese avrebbe attaccato in contropiede e ci avrebbe creato problemi e così è stato”. Siete nella parte sinistraclassifica.“Noi abbiamo fatto delle ottime partite e poi ci sono stati dei blackout incredibili. Il mio lavoro è rendere questa squadra continua nei risultati e nel gioco. Adesso che sono arrivate queste punte, come Keita che non giocava da tanto, Gabbiadini che non c’è stato per tutto il girone d’andata, eravamo un po’ deficitari ma i gol li facevamo. Purtroppo ne prendiamo tanti e questo non mi piace ...

Mediagol : #Inter-#Juventus, l'ex Ranieri: 'Seguirò il 'Derby d'Italia' in tv, sul divano. Scegliere una panchina delle due? S… - Torex1979 : RT @junews24com: Ranieri: «Inter Juve la vedrò in tv. Se dovessi prenderne uno? Chiellini» - - Angolo_Inter : ?#SampdoriaUdinese 2-1, le parole di #Ranieri:' #Torregrossa con noi da sempre'???? - junews24com : Ranieri: «Inter Juve la vedrò in tv. Se dovessi prenderne uno? Chiellini» - - FcInterNewsit : Ranieri: 'Inter-Juve la vedrò in tv. Quale panchina sceglierei? Quella della Samp' -