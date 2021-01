'Pioli in pressing su Tomori, il Milan chiede il diritto di riscatto ma...' (Di sabato 16 gennaio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Il Milan continua il pressing sul difensore del Chelsea Fikayo Tomori . I rossoneri, che hanno già ufficializzato l'acquisto dal Torino di Meité e sognano il colpo Mandzukic, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 gennaio 2021) LONDRA (INGHILTERRA) - Ilcontinua ilsul difensore del Chelsea Fikayo. I rossoneri, che hanno già ufficializzato l'acquisto dal Torino di Meité e sognano il colpo Mandzukic, ...

Secondo il tabloid inglese The Guardian, i rossoneri starebbero trattando con il Chelsea l'uscita del difensore canadese, ma rimane da sciogliere il nodo legato alla formula del trasferimento ...

Tomori, l’offerta del Milan e la richiesta del Chelsea

Nonostante la scoperta di Pierre Kalulu e il recupero di Mateo Musacchio, il Milan rimane determinato a prendere un nuovo difensore centrale. La dirigenza sta lavorando per consegnare presto ...

