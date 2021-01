Napoli | finalmente Mertens | in campo contro la Fiorentina

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilritrova Dries. Il belga dovrebbe giocarelaper poi essere inin Supercoppala Juventus Driesproverà a scendere indomanila. Il belga ha saltato le ultime sei partite dela causa dell’infortunio patitol’Inter. Come riferisce Corriere dello Sport, la partita di domani è fondamentale peraffinché ritrovi la condizione necessaria per essere inmercoledì in Supercoppala Juventus. Leggi su Calcionews24.com