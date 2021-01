Meteo Febbraio inquietante | eccessi in forte aumento

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilpeggiore dell’Inverno spesso succede in.Visto che in molti considerano gennaio al capolinea – chissà perché poi – iniziamo a dare un’occhiata alle proiezioniclimatiche di. Lo sottolineiamo: proiezioni, non previsioni. C’è una bella differenza, ricordatelo, anzi diciamo che sono due concetti diametralmente opposti… Detto che non andremo minimamente a prendere in considerazione le proiezioni stagionali (finora hanno cannato alla grande e i motivi sono noti), proveremo a valutare quel che sta accadendo all’atmosfera e alle dinamiche che potrebbero scaturirne. Diciamo che gli effetti dell’indebolimento del Vortice Polare si faranno sentire. L’avanzata dell’aria gelida sull’Europa orientale prima, centro settentrionale poi è imputabile al violentissimo riscaldamento stratosferico e a ...