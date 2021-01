Invernale K2, team di sherpa conquista la vetta. La prima volta, ma con l'ossigeno (Di sabato 16 gennaio 2021) Per la prima volta il K2 è stato scalato durante l'inverno : era l'unico Ottomila non scalato nella stagione fredda. L'impresa, ma con l'aiuto dell'ossigeno , è stata di una cordata nepalese che ha ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) Per lail K2 è stato scalato durante l'inverno : era l'unico Ottomila non scalato nella stagione fredda. L'impresa, ma con l'aiuto dell', è stata di una cordata nepalese che ha ...

Una cordata nepalese ha raggiunto per la prima volta la vetta del K2, 8.611 metri, in Pakistan, durante la stagione invernale. Il team di 10 alpinisti è arrivato in cima nel pomeriggio. Lo ha comunica ...

Kathmandu, 16 gennaio 2021 - Per la prima volta il K2 è stato scalato durante l'inverno: era l'unico Ottomila non scalato nella stagione fredda. L'impresa, ma con l'aiuto dell'ossigeno, è stata di una ...

