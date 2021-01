Inter-Juve | godiamocela

(Di domenica 17 gennaio 2021) Stasera: da sempre il Derby d’Italia, soprattutto una grande partita. Lukaku contro Cristiano Ronaldo, Lautaro che sfida Morata, il treno Hakimi e il direttissimo Chiesa: questo e tanti altri motivi di una sfida che promette tanto e che vale tantissimo. Non soltanto per la classifica, laha recuperato cinque punti e non può permettersi di sbagliare, ma soprattutto per l’autostima. Antonio Conte, dopo un anno e mezzo abbondante di, parla ancora di gap e magari è solo un modo per respingere le pressione. Ma la famosa autostima si alzerebbe a dismisura se l’vincesse, cancellando le due sconfitte della scorsa stagione e accumulando un vantaggio importante sui rivali di sempre. Di sicuro sarà una bella serata di calcio, condizionata poco dal mercato delle prossime ore visto che i ...

L'ultimo in ordine di tempo è ovviamente quello di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro guida la "cara nemica"dopo aver passato buona parte della sua carriera da calciatore e tre anni da allenatore in ...