Inter | Conte su Eriksen regista | «Lo stiamo impostando per farlo giocare in quella posizione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 gennaio 2021) Antonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Juventus, toccando anche l’argomento ChristianAntonio, allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Juventus. Tra gli argomenti toccati anche ladidi Christian. «Dobbiamo valorizzare e sfruttare al meglio il potenziale della rosa. È inevitabile che dietro Brozovic non abbiamo in rosa un calciatore con quelle caratteristiche daperdavanti alla difesa.Christian per tirargli fuori il meglio in. Con noi ha giocatono, ...