Il post – partita di Reggina – Lecce

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 16 gennaio 2021)è terminata 0-1 senza troppe emozioni. Allo stadio Granillo la formazione di Corini porta a casa tre punti molto importanti per la propria classifica. La squadra casalinga resta invece a mani vuote. Baroni e Corini hanno analizzato il match durante il: i giallorossi tornano a vincere Il, Baroni: “? Squadra preparata” Durante la conferenza stampa, l’allenatore dellaMarco Baroni ha espresso il proprio parere in base alla gara: “Ilè una squadra importante, con giocatori come Folorunsho e Bianchi spesso tendevamo a perdere equilibrio nell’attaccare. Ricordo poche ...