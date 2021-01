Il padrone è in carcere, cane in garage senza cibo né acqua per 14 giorni: salvato in extremis (Di sabato 16 gennaio 2021) Il padrone è in carcere, cane in garage senza cibo né acqua per 14 giorni. I volontari della Lida di Ciriè e i carabinieri della compagnia di Venaria hanno recuperato un border collie di cinque anni lasciato solo da quando il suo padrone è finito in carcere per stalking. Il cane, abbandonato in garage senza mangiare né bere per due settimane, è stato trovato dalle guardie zoofile allo stremo delle forze. Un border collie di cinque anni è stato salvato in extremis dopo che era rimasto in un garage, senza cibo né acqua e senza alcuna possibilità di ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 gennaio 2021) Ilè ininnéper 14. I volontari della Lida di Ciriè e i carabinieri della compagnia di Venaria hanno recuperato un border collie di cinque anni lasciato solo da quando il suoè finito inper stalking. Il, abbandonato inmangiare né bere per due settimane, è stato trovato dalle guardie zoofile allo stremo delle forze. Un border collie di cinque anni è statoindopo che era rimasto in unnéalcuna possibilità di ...

Salvato un cane chiuso in garage per 14 giorni

I volontari della Lida di Ciriè e i carabinieri della compagnia di Venaria hanno recuperato un border collie di cinque anni abbandonato in un garage senza mangiare e senza bere da 14 giorni, da quando ...

