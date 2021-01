Governo | Mastella a Calenda | ‘sei di uno squallore umano incredibile’**

(Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Sei una persona di unoincredibile”. Così Clementerisponde al “pariolino” dopo il tweet in cui il leader di Azione ha raccontato di essere stato chiamato dal sindaco di Benevento per sondare un eventuale appoggio al premier Giuseppe Conte ‘in cambio’ del sostegno del Pd alla candidatura a sindaco di Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Quarto giorno di crisi, dopo le dimissioni della delegazione governativa di Italia Viva, si lavora per cercare i «costruttori» che possano rimpiazzare i renziani nella maggioranza. All’ordine del gior ...Botte da orbi tra Carlo Calenda e Clemente Mastella all’ombra della crisi di governo. Con il primo che rivela di aver ricevuto l’offerta di un ok a Conte in cambio dell’appoggio del Pd a sindaco di Ro ...