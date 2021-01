Follettina Creation è tornata con un nuovo singolo: “Sei Tu Unico e Libero” (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la svolta cristiana Follettina Creation ha abbandonato il canale YouTube che l’ha resa famosa ed ha anche chiuso Instagram. Come tutte le star che si rispettino Maria Grazia (che è stata duramente attaccata dalla Diva) ha fatto il suo comeback ed è tornata sul tubo e adesso ha anche lanciato un nuovo singolo dal titolo ‘Sei Tu Unico e Libero‘, un inno anti social, accompagnato da un video che sembra il trailer della nuova stagione di The Lady. Adesso pretendo Folly ospite a Sanremo 2021 in featuring con Gemma del Sud! così, all’improvviso, Follettina HA FATTO USCIRE UNA NUOVA CANZONE E VIDEOCLIPhttps://t.co/yLKI7tL25Z pic.twitter.com/J51HJbZ7bB — Alex? (@dontsharefood) January 15, 2021 nessuno: io con i miei amici:#trash ... Leggi su biccy (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo la svolta cristianaha abbandonato il canale YouTube che l’ha resa famosa ed ha anche chiuso Instagram. Come tutte le star che si rispettino Maria Grazia (che è stata duramente attaccata dalla Diva) ha fatto il suo comeback ed èsul tubo e adesso ha anche lanciato undal titolo ‘Sei Tu‘, un inno anti social, accompagnato da un video che sembra il trailer della nuova stagione di The Lady. Adesso pretendo Folly ospite a Sanremo 2021 in featuring con Gemma del Sud! così, all’improvviso,HA FATTO USCIRE UNA NUOVA CANZONE E VIDEOCLIPhttps://t.co/yLKI7tL25Z pic.twitter.com/J51HJbZ7bB — Alex? (@dontsharefood) January 15, 2021 nessuno: io con i miei amici:#trash ...

Agatacardinale : Secondo voi che casa di Hogwarts è Follettina Creation? A me da vibes di Corvonero NON CHIEDETEMI PERCHÉ AIUTO - suxadore : stanotte ho sognato che invitavo a cena follettina creation - imbeasksk : @harrysdimpless beh comunque se mi unfollowavi ti lanciavo follettina creation<33 - ehiidemii : Bel makeup dopo che oggettivamente in casa elisabetta era truccata come follettina creation #tzvip #prelemi - harryxswcreatur : tweet per dirvi che io 2 anni fa ho incontrato follettina creation e il suo maritozzo al mc -

