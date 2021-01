FCA-PSA - La fusione è ufficiale | nasce Stellantis

(Di sabato 16 gennaio 2021) 16 gennaio 2021: è la datadi nascita di, il nuovo colosso automobilistico frutto dellatra i gruppi Fiat Chrysler e PSA. Come da attese, i due costruttori hanno perfezionato l'accordo diannunciato il 18 dicembre del 2019 e successivamente modificato per tener conto dell'impatto economico-finanziario della pandemia di coronavirus. Soddisfatte le ultime condizioni. Dopo le assemblee che hanno approvato a larghissima maggioranza l'operazione di integrazione, sono state soddisfatte tutte le ultime condizioni sospensive e quindi laè diventata effettiva. Tra le condizioni, c'era il pagamento a favore dei soli azionisti FCA di di una cedola straordinaria di 1,84 euro per titolo (in totale 2,9 miliardi di euro): il dividendo è diventato "incondizionato" il 13 ...

DocZak72 : Stellantis in borsa. Il prospetto: 'Non è fusione ma Psa che acquisisce Fca'. Praticamente si sono VENDUTI la FIA… - RSInews : Nasce Stellantis Si concretizza il matrimonio franco-italiano fra PSA e FCA, che dà origine al quarto costruttore d… - davidecomunello : RT @quattroruote: #FCA-#PSA, la fusione è ufficiale: oggi nasce #Stellantis, il quarto maggior produttore di #auto al mondo. Ecco tutti i d… - giulio_galli : RT @ultimenotizie: 'La fusione tra Peugeot (Groupe Psa) e Fiat Chrysler Automobiles (Fca) che aprirà la strada alla creazione di #Stellanti… - quattroruote : #FCA-#PSA, la fusione è ufficiale: oggi nasce #Stellantis, il quarto maggior produttore di #auto al mondo. Ecco tut… -

Ultime Notizie dalla rete : FCA PSA

The merger between Peugeot S.A. (“Groupe PSA”) and Fiat Chrysler Automobiles N.V. (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) that will lead the path to the creation of Stellantis N.V. (“Stellantis”), became ...Si concretizza il matrimonio franco-italiano fra PSA e FCA, che dà origine al quarto costruttore di auto del mondo ...