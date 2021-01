Derby, Pingitore: “Una battuta sulla Roma? ..Sì, bisogna darla in testa ai giocatori” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Una battuta sulla Roma? Sì, bisognerebbe darla sulla testa dei giocatori”. Usa la consueta ironia il super tifoso Romanista Pierfrancesco Pingitore per commentare all’Adnkronos il Derby di ieri sera all’Olimpico, che ha visto soccombere la sua squadra per 0-3 contro la rivale di sempre, la Lazio. “Il commento arrabbiato è sulla squadra perché ha perso la squadra -aggiunge Pingitore- e bisogna prendersela con i giocatori e con l’allenatore”. “D’altra parte -incalza Pingitore- è una squadra che fa ‘un giorno sì e un giorno no’. Stravince con le piccole e perde con le grosse. E questo non va mica bene. Francamente preferirei il ... Leggi su funweek (Di sabato 16 gennaio 2021) “Una? Sì, bisognerebbedei”. Usa la consueta ironia il super tifosonista Pierfrancescoper commentare all’Adnkronos ildi ieri sera all’Olimpico, che ha visto soccombere la sua squadra per 0-3 contro la rivale di sempre, la Lazio. “Il commento arrabbiato èsquadra perché ha perso la squadra -aggiunge- eprendersela con ie con l’allenatore”. “D’altra parte -incalza- è una squadra che fa ‘un giorno sì e un giorno no’. Stravince con le piccole e perde con le grosse. E questo non va mica bene. Francamente preferirei il ...

Lazio-Roma ha ispirato registi, attori, personaggi celebri e cantautori. Ecco come il derby della Capitale occupa un posto speciale nella nostra cultura: a partire dal lontano 1943 ...

