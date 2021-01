Daydreamer – Le Ali del sogno, la programmazione su Canale 5 a gennaio 2021 (Di sabato 16 gennaio 2021) Daydreamer – Le Ali del sogno non andrà in onda in prima serata. Al momento non sappiamo quando tornerà su Canale 5. Continua la danza nel palinsesto della soap turca Daydreamer – Le Ali del sogno. Come già sappiamo la soap è andata in onda tutti giorni durante l’estate, poi da settembre si è spostata solo al sabato e alla domenica, per poi stabilizzarsi solo alla domenica da quando al sabato è arrivato Amici (a metà novembre). Adesso dopo la lunga pausa festiva la soap turca è tornata in onda in prima serata, ma purtroppo la danza non è ancora finita. Pare che dopo la puntata di giovedì 14 gennaio, Canale 5 abbia deciso di mettere da parte Daydreamer, almeno in prima serata. La decisione sarebbe stata presa dopo gli ascolti deludenti ottenuti dalla ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 16 gennaio 2021)– Le Ali delnon andrà in onda in prima serata. Al momento non sappiamo quando tornerà su5. Continua la danza nel palinsesto della soap turca– Le Ali del. Come già sappiamo la soap è andata in onda tutti giorni durante l’estate, poi da settembre si è spostata solo al sabato e alla domenica, per poi stabilizzarsi solo alla domenica da quando al sabato è arrivato Amici (a metà novembre). Adesso dopo la lunga pausa festiva la soap turca è tornata in onda in prima serata, ma purtroppo la danza non è ancora finita. Pare che dopo la puntata di giovedì 145 abbia deciso di mettere da parte, almeno in prima serata. La decisione sarebbe stata presa dopo gli ascolti deludenti ottenuti dalla ...

LeilaTopino : RT @elasticheartb: l’hanno chiamata “DayDreamer - Le ali del sogno” perché chiamarla “Serie turche migliore di sempre che Mediaset non meri… - canoryondemo : RT @elasticheartb: l’hanno chiamata “DayDreamer - Le ali del sogno” perché chiamarla “Serie turche migliore di sempre che Mediaset non meri… - Antonio42850504 : RT @elasticheartb: l’hanno chiamata “DayDreamer - Le ali del sogno” perché chiamarla “Serie turche migliore di sempre che Mediaset non meri… - Fede_Dreamer_ : RT @elasticheartb: l’hanno chiamata “DayDreamer - Le ali del sogno” perché chiamarla “Serie turche migliore di sempre che Mediaset non meri… - valee_101 : RT @elasticheartb: l’hanno chiamata “DayDreamer - Le ali del sogno” perché chiamarla “Serie turche migliore di sempre che Mediaset non meri… -