Coronavirus: dieci 'camici bianchi' morti in Puglia. Costantino Ciavarella l'ultimo caduto: 'Uno stillicidio continuo' (Di sabato 16 gennaio 2021) Continua ad allungarsi, purtroppo, la lista dei medici pugliesi deceduti per Covid-19. Ieri sera è scomparso Costantino Ciavarella , 65 anni, medico di medicina generale di San Nicandro Garganico, ... Leggi su foggiatoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Continua ad allungarsi, purtroppo, la lista dei medici pugliesi deceduti per Covid-19. Ieri sera è scomparso, 65 anni, medico di medicina generale di San Nicandro Garganico, ...

repubblica : Coronavirus, festa di laurea in piazza Testaccio: multati in dieci a Roma - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 16/01/2021: corsa a dieci – Lombardia, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Puglia, Pie… - infoitinterno : Coronavirus: 436 casi positivi in Toscana, dieci in meno di ieri - gabrielanthonyp : RT @le_scienze: Tra dieci anni Sars-CoV-2 sarà endemico? - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, festa di laurea in piazza Testaccio: multati in dieci a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dieci Coronavirus: dieci 'camici bianchi' morti in Puglia. Costantino Ciavarella l'ultimo caduto: "Uno stillicidio continuo" FoggiaToday Virus, salgono i contagi in Sardegna. Altri 10 morti, ma ricoveri in calo

Deciso aumento dei casi di positività al coronavirus in Sardegna. I contagi risalgono infatti oltre quota 360 (ieri 260), anche se per contro si registra un alleggerimento della pressione sugli ospeda ...

In giro senza mascherina, picchia poliziotto che gli chiede di metterla: 36enne arrestato a Milano

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina stava camminando per strada senza mascherina: due poliziotti gli hanno chiesto di indossar ...

Deciso aumento dei casi di positività al coronavirus in Sardegna. I contagi risalgono infatti oltre quota 360 (ieri 260), anche se per contro si registra un alleggerimento della pressione sugli ospeda ...Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina stava camminando per strada senza mascherina: due poliziotti gli hanno chiesto di indossar ...