C’è Posta per te, Maria De Filippi lo fa quasi ogni volta: ci avete fatto caso? (Di sabato 16 gennaio 2021) Maria De Filippi lo fa quasi ogni volta quando va in onda C’è Posta per te: forse, non l’avete notato. Ecco di cosa stiamo parlando Maria De Filippi, C’è Posta per te: lo fa sempre, l’avete mai notato?Da quanto tempo va in onda C’è Posta per te? Forse in tanti lo ignorano, ebbene: dal 2000 precisamente. C’erano due edizioni, una autunnale e l’altra invernale. Un programma che ha sempre registrato ottimi ascolti e che sin dalle prime puntate è entrato nel cuore degli italiani. Forse, la trasmissione in cui se, guardiamo con un occhio abbastanza attento il comportamento di Maria De Filippi, si evincono alcuni lati del suo carattere. Oppure, magari, ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 gennaio 2021)Delo faquando va in onda C’èper te: forse, non l’notato. Ecco di cosa stiamo parlandoDe, C’èper te: lo fa sempre, l’mai notato?Da quanto tempo va in onda C’èper te? Forse in tanti lo ignorano, ebbene: dal 2000 precisamente. C’erano due edizioni, una autunnale e l’altra invernale. Un programma che ha sempre registrato ottimi ascolti e che sin dalle prime puntate è entrato nel cuore degli italiani. Forse, la trasmissione in cui se, guardiamo con un occhio abbastanza attento il comportamento diDe, si evincono alcuni lati del suo carattere. Oppure, magari, ...

trash_italiano : Sto aspettando solo qualche rissa a C’è Posta. - Chiara200212 : RT @Salvato46927697: ????PP Ti aspettiamo al falò di confronto e poi a c’è posta x te ???? aereo un po’ iconico? #gregorelli - sscalessia : stasera aspetto c’è posta per te solo per scoppiare a piangere per maria in sottofondo che legge la lettera can’t wait - scorpieno : marche che mi bidona per c'è posta per te???????? - Salvato46927697 : ????PP Ti aspettiamo al falò di confronto e poi a c’è posta x te ???? aereo un po’ iconico? #gregorelli -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta «C’è posta per te», un contenitore di tutta la poetica defilippiana Corriere della Sera