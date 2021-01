Calciomercato, Benatia può tornare in Serie A: la folle idea (Di sabato 16 gennaio 2021) L’ex difensore di Roma e Juventus, Mehdi Benatia, potrebbe pensare di fare il suo ritorno in Serie A: pazza idea La sessione invernale di Calciomercato è considerata da sempre importantissima per puntellare le rose delle varie compagini di Serie A. E così Mehdi Benatia è un profilo molto interessante per il Parma, come svelato da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 16 gennaio 2021) L’ex difensore di Roma e Juventus, Mehdi, potrebbe pensare di fare il suo ritorno inA: pazzaLa sessione invernale diè considerata da sempre importantissima per puntellare le rose delle varie compagini diA. E così Mehdiè un profilo molto interessante per il Parma, come svelato da L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DiMarzio : Dopo #Strootman un altro possibile ritorno in #SerieA: il #Parma pensa a #Benatia - TUTTOJUVE_COM : Il Parma pensa a Benatia - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? Sky: 'Offerta a sorpresa per #Benatia: può tornare subito in Italia, è tentato' ? - jkaykayjay : RT @DiMarzio: Dopo #Strootman un altro possibile ritorno in #SerieA: il #Parma pensa a #Benatia - Monsieur_Mehdi : RT @DiMarzio: Dopo #Strootman un altro possibile ritorno in #SerieA: il #Parma pensa a #Benatia -