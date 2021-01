Cairo: “Giampaolo resta? Sì”. Ma il Toro riflette (Di sabato 16 gennaio 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, dopo il pari con lo Spezia ha spiegato che Marco Giampaolo è confermato sulla panchina del Torino, ma le idee per un’eventuale successione non mancano. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È stata una partita molto brutta, pessima, la peggiore della stagione, speravo di vedere una squadra diversa. Spiace dirlo ma è così. Giampaolo? Certo che resta sulla panchina”. E il Toro riflette… Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Urbano, presidente del Torino, dopo il pari con lo Spezia ha spiegato che Marcoè confermato sulla panchina del Torino, ma le idee per un’eventuale successione non mancano. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: “È stata una partita molto brutta, pessima, la peggiore della stagione, speravo di vedere una squadra diversa. Spiace dirlo ma è così.? Certo chesulla panchina”. E il… Foto: sito Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

