Bianca Guaccero compie gli anni: il messaggio struggente spiazza tutti (Di sabato 16 gennaio 2021) Bianca Guaccero nelle scorse ore ha compiuto gli anni e per l’occasione ha ricevuto una fantastica sorpresa a Detto Fatto da Gianpaolo Gambi: le sue parole hanno colpito tutti. Bianca Guaccero non ha di certo bisogno di presentazioni. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla prima nelle vesti di attrice e da qualche tempo anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 16 gennaio 2021)nelle scorse ore ha compiuto glie per l’occasione ha ricevuto una fantastica sorpresa a Detto Fatto da Gianpaolo Gambi: le sue parole hanno colpitonon ha di certo bisogno di presentazioni. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla prima nelle vesti di attrice e da qualche tempo anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Bianca Guaccero rompe il silenzio sul presunto flirt con Luca Bizzarri - infoitcultura : Bianca Guaccero: “Mai con lui” e il conduttore risponde - infoitcultura : Bianca Guaccero decide di parlare di Luca Bizzarri “Stiamo decidendo come rimandare indietro i regali di nozze …” - infoitcultura : Auguri a Bianca Guaccero, 40 anni e bellissima come a 20 - infoitcultura : Bianca Guaccero: La torta per i 40 anni copre poco le sue forme -