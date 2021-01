Australian Open | casi Covid su due charter | Fognini è in isolamento a Melbourne

Eurosport_IT : ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter or… - nebulosa_mente : RT @Eurosport_IT: ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter organizz… - silviaarmstrong : RT @Eurosport_IT: ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter organizz… - OA_Sport : #AusOpen 24 giocatori in isolamento per rischio focolaio. Nadal, Djokovic e Sinner rischiano grosso. Perché? I moti… - Emmeemm_ : RT @Eurosport_IT: ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter organizz… -

Australian Open

Sono stati trovati alcuni passeggeri positivi in due voli charter da Melbourne. Gli aerei provenivano da Abu Dhabi e Los Angeles.Inizio in salita per la bolla di Melbourne organizzata in vista degli Australian Open. Tennis Australia ha confermato due casi di positività al Covid-19 in uno dei 18 voli charter - partito da Los Ang ...