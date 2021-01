Wikipedia è ancora com' era | una cenerentola del web che vive solo di donazioni

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Proprio mentre le autorità antitrust statunitense ed europea prospettano uno “spezzatino” alla galassia di Facebook – e mettono periodicamente sotto torchio con audizioni e indagini gli altri colossi hi-tech –, ladel web, compie vent’anni il 15 gennaio. Fra tutte le creature della seconda età della rete - quella che ha partorito i social network e seppellito sotto le macerie della bolla delle dot-com quanto rimaneva in circolazione dell’ingenua utopia originaria – preserva, come spiega l’Economist in un pezzo che ne celebra il compleanno, due aspetti fondamentali che la sottraggono al ricatto dell’irriformabilità. Quell’incantesimo che invece inchioda le creature di Mark Zuckerberg, Jack Dorsey e gli altri ex enfant prodige degli anni Novanta. Troppo grandi, e con fatturati troppo alti anche per tutto l’indotto che hanno creato ...