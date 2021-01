Via madre e padre, si torna a "Genitore 1" e "Genitore 2". Così si regredisce (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tornerà in Italia la dicitura "Genitore 1" e "Genitore 2" all'interno delle carte di identità di ragazzi e ragazze minori di 14 anni. Ebbene sì, il decreto del 2019 promosso dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini verrà modificato proprio nella direzione opposta in cui andava la decisione del leader della Lega. Ad annunciarlo è stata Luciana Lamorgese, che ha preso il posto di Salvini come ministro dell'Interno dopo il rimpasto che portò alla nascita del governo Conte II e quindi dell'alleanza giallo-rossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Secondo il ministro Lamorgese, che ha annunciato questa decisione durante un Question Time alla Camera dei Deputati, in questo modo sarebbe garantita la "conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento dell'Unione Europea e si superano le problematiche ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tornerà in Italia la dicitura "1" e "2" all'interno delle carte di identità di ragazzi e ragazze minori di 14 anni. Ebbene sì, il decreto del 2019 promosso dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini verrà modificato proprio nella direzione opposta in cui andava la decisione del leader della Lega. Ad annunciarlo è stata Luciana Lamorgese, che ha preso il posto di Salvini come ministro dell'Interno dopo il rimpasto che portò alla nascita del governo Conte II e quindi dell'alleanza giallo-rossa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Secondo il ministro Lamorgese, che ha annunciato questa decisione durante un Question Time alla Camera dei Deputati, in questo modo sarebbe garantita la "conformità al quadro normativo introdotto dal regolamento dell'Unione Europea e si superano le problematiche ...

