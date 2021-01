Uomini e Donne, Michele Dentice abbandona: “Non sto più bene”, l’addio in lacrime (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ennesimo colpo di scena a Uomini e Donne. Infatti, uno dei protagonisti del trono over, durante l’ultima puntata andata in onda, ha deciso di abbandonare la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Stiamo parlando di Michele Dentice, il cavaliere che aveva fatto il suo ingresso in studio in questa nuova stagione. Il 36enne si stava … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ennesimo colpo di scena a. Infatti, uno dei protagonisti del trono over, durante l’ultima puntata andata in onda, ha deciso dire la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Stiamo parlando di, il cavaliere che aveva fatto il suo ingresso in studio in questa nuova stagione. Il 36enne si stava … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - infoitcultura : Uomini e Donne: Arianna Cirrincione è incinta? Cerioli svela la verità - FCriscoli : @matteorenzi Sempre e solo frasi ad effetto! La politica però non è avanspettacolo si gioca sulla pelle delle delle… -