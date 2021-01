Treno per Orio, il Comune a RFI: “Così non va, servono modifiche” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Treno per Orio Così non va. Il Comune di Bergamo è grande sostenitore del progetto ed è consapevole della sua importanza, ma necessita degli aggiustamenti per una compatibilità più forte nel contesto urbano. Con queste premesse l’amministrazione comunale a fine dicembre 2020 ha mandato alla Rete Ferroviaria Italia (RFI) le proprie osservazioni circa il Treno per l’aeroporto di Orio al Serio – i cui lavori sono previsti nella prossima estate con il termine nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali – dopo l’analisi del progetto definitivo presentato dalla Rete. “Il progetto infrastrutturale ha evidenti interferenze con ampie fasce di territOrio che il Piano di Governo del TerritOrio destina al progetto strategico della “Cintura Verde e del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilpernon va. Ildi Bergamo è grande sostenitore del progetto ed è consapevole della sua importanza, ma necessita degli aggiustamenti per una compatibilità più forte nel contesto urbano. Con queste premesse l’amministrazione comunale a fine dicembre 2020 ha mandato alla Rete Ferroviaria Italia (RFI) le proprie osservazioni circa ilper l’aeroporto dial Serio – i cui lavori sono previsti nella prossima estate con il termine nel 2026, in occasione delle Olimpiadi invernali – dopo l’analisi del progetto definitivo presentato dalla Rete. “Il progetto infrastrutturale ha evidenti interferenze con ampie fasce di territche il Piano di Governo del Territdestina al progetto strategico della “Cintura Verde e del ...

