Snapdragon SC8280: la risposta di Qualcomm ad Apple M1?

Qualcomm, secondo alcune informazioni trapelate online, sta lavorando su un nuovo SoC, nome in codice SC8280, di fascia alta per i PC Windows on ARM.

Qualcomm Snapdragon "SC8280"

SC8280 è il numero di modello interno di un nuovo chip recentemente apparso in alcuni database. Al momento non è chiaro in quale fase di sviluppo si trovi, ma dovrebbe trattarsi del successore degli attuali Snapdragon 8cx e 8cx Gen 2.

Fino a 32GB RAM e display da 14"

Sembra che Qualcomm abbia iniziato a testare il SoC su PC portatili da 14 pollici e sono emersi anche alcuni dettagli sul quantitativo di RAM supportata, più precisamente:

Fino a 32GB LPDDR4X (8cx arriva a un massimo di 16GB).
Fino a 8GB LPDDR5.

