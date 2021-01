Silenzio, motore, azione: si canta! (Di sabato 16 gennaio 2021) Si sprecano i treni e le campane in La canzone dell’amore di Gennaro Righelli, lanciato nell’ottobre 1930 come «il primo film italiano sonoro, cantato e parlato al cento per cento», che non perde occasione per celebrare la novità tecnologica. Nella grande sala déco della Casa dei dischi, che è insieme luogo di vendita e studio di registrazione, dove il pubblico può assistere in diretta al «miracolo» dell’incisione, ostenta con calcolata civetteria i meccanismi della riproducibilità tecnica. Il produttore Stefano Pittaluga … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 16 gennaio 2021) Si sprecano i treni e le campane in La canzone dell’amore di Gennaro Righelli, lanciato nell’ottobre 1930 come «il primo film italiano sonoro, cantato e parlato al cento per cento», che non perde occasione per celebrare la novità tecnologica. Nella grande sala déco della Casa dei dischi, che è insieme luogo di vendita e studio di registr, dove il pubblico può assistere in diretta al «miracolo» dell’incisione, ostenta con calcolata civetteria i meccanismi della riproducibilità tecnica. Il produttore Stefano Pittaluga … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

robellardi : @RenatoSouvarine Passa allora ad un cabinato a vela! Magari non è l'ideale per la pesca ma muoversi nel silenzio no… - ALFO02606536 : RT @matteosalvinimi: ?? Nuovi “turisti per sempre” sbarcati oggi a Lampedusa. Ma come si può pensare che siano partiti dalla Libia o dalla T… -

Ultime Notizie dalla rete : Silenzio motore Silenzio, motore, azione: si canta! | il manifesto Il Manifesto Iveco va via nel silenzio: perché l'establishment industriale torinese non incide

Le dichiarazioni del comparto cittadino, siano di giubilo o di preoccupazione, non sembrano neanche sfiorare il principale destinatario (Cnh quindi Exor). Forse occorre far massa comune e porsi come u ...

Briatore rompe il silenzio sul futuro della F1, mistero Gregoraci

L'imprenditore ed ex manager della Renaul si è esposto sulle indiscrezioni relative a Davide Brivio. Non una parola se non commenti su Instagram relativi al riavvicinamento all'ex moglie ...

Le dichiarazioni del comparto cittadino, siano di giubilo o di preoccupazione, non sembrano neanche sfiorare il principale destinatario (Cnh quindi Exor). Forse occorre far massa comune e porsi come u ...L'imprenditore ed ex manager della Renaul si è esposto sulle indiscrezioni relative a Davide Brivio. Non una parola se non commenti su Instagram relativi al riavvicinamento all'ex moglie ...