(Di venerdì 15 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

sportli26181512 : Shomurodov: 'Mi chiamano Messi... Però mi ispiro a Drogba. Testa, fisico e qualità: ora c’è solo il Genoa': Shomuro… - Gazzetta_it : #Shomurodov: “Mi chiamano #Messi... Però mi ispiro a #Drogba. Ma ora c’è solo il #Genoa” - poetanaif : @RobertoRenga Ho sentito che lo chiamano il Messi uzbeko. Ha un nome romanzesco. #Shomurodov -

Ultime Notizie dalla rete : Shomurodov chiamano

La Gazzetta dello Sport

Effetto-Balla, lo chiamano a Genova, sponda rossoblù. Come svela Il Secolo XIX, osare sta pagando in casa Genoa. “ Destro continua la sua crescita, altri elementi sono in netta ripresa, da Badelj a Za ...Serie A, 17esima giornata. Zajc sblocca il risultato, raddoppio dell'ex Destro. La vittoria manca dal 29 novembre e la zona retrocessione si avvicina ...