Sci di fondo fermo questo week-end | quando ricomincia? Programma | orari e tv Lahti

C'è una settimana di stop nello sci di fondo mondiale, in conseguenza dello spostamento della tappa di Ulricehamm, che sarebbe stata subito dopo il Tour de Ski, al fine di rendere gli spostamenti meno difficili in questi tempi che semplici non sono. Si ripartirà da Lahti, in una delle tappe storiche e dei luoghi altrettanto storici del fondo. Mancherà l'Italia, che ha deciso di saltare questa settimana anche in considerazione del tipo di Programmazione. Il sabato, infatti, ci sarà la skiathlon e la domenica la staffetta mista: il weekend sarebbe dunque stato in ogni caso complicato per il contingente tricolore in termini di risultati. Quel che è noto è che ci sarà il ritorno di tutti i norvegesi, in un momento in cui proprio la Norvegia sta rischiando di perdere Holmenkollen e altre competizioni ancora ...

FILOSI CERCA SQUADRA E INTANTO SI ALLENA SUGLI SCI: «MI DISPIACEREBBE FINIRE COSÌ»

«Purtroppo ho disputato solo 6-7 gare e per un motivo o per l'altro, a volte per colpa mia altre volte per scelte discutibili della squadra, non sono riuscito a combinare nulla - ...

