Quando per un voto mandammo Berlusconi a un concerto per sordi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il più diretto e onesto di tutti fu come sempre Francesco Cossiga, che nel 1998 per permettere la nascita del primo governo D’Alema, facendo così definitivamente cadere il fattore K, cioè la preclusione dei comunisti a tutti i ruoli di governo, mise insieme un’accozzaglia di deputati, battezzandoli senza troppi complimenti “Gli straccioni di Valmy” (il malridotto esercito francese che nel 1792 sconfisse i prussiani). Furono loro a sostituirsi ai bertinottiani “sicari” del precedente Governo Prodi. E furono loro a dare il via alla pratica di vasi comunicanti fra maggioranza e opposizione, per puntellare con pochi voti esecutivi pericolanti o sulla vita del tramonto. Ironia della sorte: furono sempre loro a dar vita a quell’Udr (poi Udeur), il cui capostipite, Clemente Mastella, si accinge in questi giorni a puntellare il disastrato governo Conte, orfano di Renzi e Italia Viva. Tutto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il più diretto e onesto di tutti fu come sempre Francesco Cossiga, che nel 1998 per permettere la nascita del primo governo D’Alema, facendo così definitivamente cadere il fattore K, cioè la preclusione dei comunisti a tutti i ruoli di governo, mise insieme un’accozzaglia di deputati, battezzandoli senza troppi complimenti “Gli straccioni di Valmy” (il malridotto esercito francese che nel 1792 sconfisse i prussiani). Furono loro a sostituirsi ai bertinottiani “sicari” del precedente Governo Prodi. E furono loro a dare il via alla pratica di vasi comunicanti fra maggioranza e opposizione, per puntellare con pochi voti esecutivi pericolanti o sulla vita del tramonto. Ironia della sorte: furono sempre loro a dar vita a quell’Udr (poi Udeur), il cui capostipite, Clemente Mastella, si accinge in questi giorni a puntellare il disastrato governo Conte, orfano di Renzi e Italia Viva. Tutto ...

