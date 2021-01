“Purtroppo è vero…” Matilde Brandi costretta a confessarlo | l’annuncio più triste

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Lei è stata protagonista dell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’ e si è fatta apprezzare anche per il suo carattere molto forte.ha provato in tutti i modi a destreggiarsi nel reality show di Alfonso Signorini, mala sua esperienza è terminata anzitempo. Non è solo questa però la notizia negativa che ha contraddistinto la vita recente della showgirl, la quale ha annunciato una cosa che sicuramente era nell’aria. Un’ufficialità attesa ormai da diverso tempo. Durante la sua ospitata a ‘Verissimo’, si è aperta subito con la conduttrice Silvia Toffanin confidandole un aspetto molto riservato. Difficilmente l’abbiamo vista esporsi così sulla vita privata, ma stavolta è stataa dire tutto perché le voci erano diventate incontrollate. Con grandezza ha ...